Presidente de Sporting Cristal sobre viaje a Doha: "Me subí al avión para trabajar por el fútbol peruano"

El presidente del Club Sporting Cristal, Joel Raffo, se pronunció por las críticas hacia su persona, luego que se su nombre apareciera en la lista de personas que acompañaron a la Selección Peruana, en el vuelo a Qatar para enfrentar al combinado australiano por el Repechaje.

En conferencia de prensa, el titular del cuadro cervecero detalló que pagó su pasaje a Madrid y luego, tras encontrarse con la delegación peruana en Barcelona, se subió al avión de la bicolor para "trabajar por el fútbol peruano".

“Me fui de viaje. Me pagué mi pasaje a Madrid. Me encontré con la delegación en Barcelona y me subí al avión a Doha a trabajar por el fútbol peruano, por esa reforma que estamos buscando, a traer conocimientos de otros lados para comenzar a cambiar la Liga Profesional”, dijo en declaraciones para los medios.

Sobre Jhilmar Lora

Asimismo, el presidente del cuadro celeste, confirmó que sí existe una propuesta formal de Alianza Lima por el lateral derecho, Jhilmar Lora, indicó que vienen conversando con el jugador y evaluando la oferta de los "íntimos" para tomar una decisión responsable.

“Jhilmar Lora ha estado desde los 7 años en el club. Sí hay una propuesta de Alianza Lima para contar con él. Nosotros escuchamos mucho al jugador y por más que no cumple con nuestras pretensiones, lo estamos evaluando", manifestó.

Altercado con hinchas

Previo a la conferencia de prensa, Joel Raffo vivió un tenso momento a su llegada a La Florida, luego que barristas de Sporting Cristal, quienes le increparon por su "falta de identidad", con el equipo cervecero, así como por su viaje a Qatar con la selección peruana.