¿De vuelta a Matute?: Paolo Guerrero confirmó negociaciones con Alianza Lima

El presente futbolístico de Paolo Guerrero podría definirse en los próximos días. El delantero nacional confirmó que dirigentes de Alianza Lima se contactaron con él para ver la posibilidad de ficharlo y que refuerce al equipo de cara al torneo Clausura de la Liga 1.

A su salida de su entrenamiento en La Videna, el mismo "depredador" fue quien dio la primicia. Cabe resaltar que ambas partes venían siendo vinculadas desde que el delantero rescindió su contrato con el Inter de Porto Alegre, sin embargo, no habían negociado un posible fichaje, hasta ahora.

"Entraron en contacto conmigo, así que lo estamos viendo. No lo descarto, tengo que evaluar propuestas”, indicó Guerrero, quien no disputa un partido oficial desde el 7 de octubre del año pasado, cuando tuvo 62 minutos ante la selección de Chile.

Por otra parte, Guerrero Gonzáles reafirmó que está plenamente recuperado de su lesión a la rodilla, motivo por el cual viene realizando fútbol en las instalaciones de La Videna. "No tengo la rodilla hinchada. Si fuera así, no jugaba hoy. Volví a jugar, anoté de penal y eso me pone contento", sostuvo.

Libro de pases

Cabe precisar que el libro de pases en el torneo local volverá a abrirse el próximo 13 de junio hasta el 10 de julio. Si Alianza Lima desea reforzarse de cara a lo que resta de la Liga 1, dispondrá de ese tiempo para concretar sus fichajes e inscribirlos.