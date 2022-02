Alianza Lima: Christian Benavente recibió su transfer y debutaría contra Mannucci

Luz verde para el “Chaval”. Finalmente, el hincha aliancista podrá ver a Christian Benavente en acción. El cuadro íntimo recibió su transfer y queda habilitado para jugar este fin de semana ante Carlos A. Mannucci en el estadio Alejandro Villanueva.

El mediocampista estaría incluido en la nómina del profesor Carlos Bustos para la tercera fecha de la Liga 1, sin embargo, no sería considerado en el once inicial. Cabe mencionar que Benavente no disputa un encuentro oficial desde el 26 de febrero del año pasado, es decir, cuando defendía los colores del Sporting Charleroi.

Pese a la falta de fútbol, el exjugador del Real Madrid Castilla sería considerado en la lista de jugadores para el fin de semana debido a que sus condiciones físicas convencieron al estratega blanquiazul y su comando técnico

Van por primera victoria

Alianza Lima recibirá en el coloso de Matute a su similar de Carlos A. Mannucci este domingo 20 a las 3:30 pm por la tercera fecha de la Liga 1. Los íntimos vienen de empatar en sus 2 primeros encuentros (1-1 ante Grau y 0-0 contra Boys) y esperan poder sumar de a 3 ante el cuadro trujillano. Por su parte, Carlos Manucci viene de perder en la primera fecha ante Melgar y esperan poder revertir el mal inicio llevándose un resultado positivo de Matute.