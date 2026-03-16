Caso Andrea Vidal: detienen a sospechoso del asesinato de la extrabajadora del Congreso

Agentes de la Unidad de Carreteras de la Policía detuvieron a David More Calderón, de 35 años, quien era buscado por el delito de presunto homicidio calificado, según una orden emitida por el Poder Judicial de Piura.

El intervenido es acusado de estar implicado en el asesinato de Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso que fue vinculada a una presunta red de prostitución en el Parlamento.

La detención se produjo en horas de la noche, cuando el sujeto circulaba en su vehículo particular en el kilómetro 18 de la Panamericana Norte, en el distrito Veintiséis de Octubre, en la región Piura.

Será trasladado a Lima

Tras la intervención, el sujeto permanece detenido en la Unidad de Carreteras, mientras que en las próximas horas será trasladado a Lima para continuar con las investigaciones relacionadas con el caso de Andrea Vidal.

Asimismo, las autoridades indicaron que también es investigado por la presunta clonación de más de 210 placas de vehículos.

¿Cuál es el caso de Andrea Vidal?

La exabogada Andrea Vidal, de 27 años, fue atacada por sicarios el 10 de diciembre de 2024, cuando se desplazaba en un taxi por el distrito de La Victoria, en Lima.

Según las investigaciones, los atacantes dispararon hasta 40 veces contra el vehículo, lo que provocó la muerte del conductor y dejó gravemente herida a Vidal, quien recibió al menos tres disparos en la cabeza, falleciendo posteriormente el 17 bde diciembre de ese año.

El caso cobró relevancia pública por la presunta vinculación de la víctima con una red de prostitución en el Congreso, que, según hipótesis de investigación, habría operado bajo la jefatura de Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, donde trabajaba la víctima.