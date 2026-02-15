Nuevas imágenes del caso Andrea Vidal: videos confirman seguimiento para asesinarla desde la casa de su novio

Panorama reveló en exclusiva nuevas imágenes del seguimiento a Andrea Vidal, extrabajadora del Congreso señalada de participar en una presunta red de prostitución, que permiten reconstruir el crimen ocurrido el 10 de diciembre de 2024. Los registros muestran que la víctima salió de la vivienda de su novio, ubicada en San Miguel, y abordó un taxi por aplicativo sin advertir que era seguida por un vehículo con placa clonada.

En los videos se observa que, segundos después de que el taxi recoge a Vidal, un auto negro parte detrás de la unidad, manteniendo una distancia constante. Según la reconstrucción de las imágenes, el seguimiento se extendió por varias cuadras hasta llegar a una calle de la urbanización Santa Catalina, en el distrito de La Victoria, donde los sicarios interceptaron el vehículo y perpetraron el brutal asesinato.

Las imágenes fortalecen la hipótesis fiscal de que el crimen fue premeditado y que la víctima habría sido “sembrada” desde el punto de partida. Para el Ministerio Público, el principal sospechoso es David Rodrigo Falcón Cortavarria, novio de Andrea Vidal, quien habría ofrecido declaraciones contradictorias durante las diligencias. Los investigadores analizan si existió coordinación previa para facilitar el seguimiento.

CINCO SOSPECHOSOS

Actualmente, cinco personas figuran como sospechosas por el crimen de la extrabajadora del Congreso y pesan sobre ellas órdenes de detención preliminar mientras avanzan las pesquisas. Las autoridades del Ministerio Público y la Policía Nacional continúan recopilando pruebas para determinar responsabilidades y esclarecer quiénes planificaron y ejecutaron el asesinato que ha generado conmoción pública.