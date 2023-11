Claudia Chiroque sobre enfrentamientos en La Victoria: “no se puede minimizar la situación”

La conductora del noticiero Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, Claudia Chiroque, conversó sobre las medidas que está tomando la Policía Nacional, luego de varios días en que grupos de peruanos y extranjeros se han enfrentado y amenazado en videos por redes sociales.

Al respecto, la conductora no estuvo de acuerdo con las declaraciones del general PNP Roger Pérez Figueroa, director de la región Policial Lima, quien aseguró en dicha entrevista que el principal problema de los enfrentamientos “no han sido las extorsiones”, porque no tienen registros de denuncias.

“Que no haya un registro de una denuncia no quiere decir que un delito no se esté dando”, manifestó la conductora y agregó: “no podemos minimizar la situación frente a que no se ha registrado la denuncia propiamente en la comisaría para decir que no existe la extorsión de la zona”, dijo al general PNP, quien replicó que lo que realmente sucede en la zona es “el apoderamiento de la zonas, porque muchos extranjeros están realizando trabajos informales, entonces el problema es entre los peruanos y extranjeros por obtener el espacio en la vía pública”, manifestó.

Al respecto, Claudia Chiroque volvió a cuestionar: “¿Cómo se lotiza? ¿no viene alguien a ofrecer un espacio a cambio de dinero y si no se lo das, te amedrenta?”, señaló la abogada y conductora de Buenos Días Perú.

ESTADO DE EMERGENCIA

“Me parece que no hay sentido de la realidad frente a lo que estamos viviendo”, replicó Chiroque quien también le preguntó al general PNP Pérez Figueroa si ha sido eficaz el estado de emergencia, a lo que respondió:

“Las cifras nos dicen que ha bajado el índice delictivo en estos distritos, por ese motivo, principalmente en los delitos contra el patrimonio, han tenido una reducción en cuanto a denuncias de todo tipo: tanto en extorsión como robo o hurto. Esto nos hace ver que en realidad el estado de emergencia nos ha servido en estos distritos, lo que no significa que continúe en ese mismo estado durante los próximos 60 días, al termino de la primera etapa. Vamos a evaluar y determinaremos si continúa o no los estados de emergencia”, explicó el director de la Región Policial Lima. Mire la entrevista completa AQUÍ