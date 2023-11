Confirman que policía resguardará las calles de La Victoria con apoyo logístico de las FF. AA.

Ante el avance de la delincuencia en las calles de La Victoria, la Policía Nacional del Perú despliega un contingente policial compuesto por efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) y de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) con el fin de garantizar la seguridad de la población, en zona como el emporio de Gamarra.

Esta medida se toma en prevención de los actos de violencia entre ciudadanos peruanos y extranjeros, así como los casos de extorsión en las zonas comerciales.

El jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP, general Óscar Arriola, informó que 1,900 policías y 92 vehículos prestaran seguridad en los distritos de La Victoria y El Agustino.

DESPLIEGUE POLICIAL EN LA VICTORIA

Esta mañana en un enlace con Buenos Días Perú, el General PNP Roger Pérez Figueroa, señalo que los efectivos de la PNP están listos para resguardar las calles de La Victoria y tendrán apoyo logístico de la Fuerzas Armadas.

“Tenemos el apoyo de unidades especiales, con sus vehículos anti mínas que serán ubicados en los lugares donde hubo conflictividad social” señaló el General PNP.

Sobre el apoyo de las FF. AA., señaló que “la Marina de Guerra nos va apoyar con 10 vehículos multipropósitos, que serán ubicados en los distritos de La Victoria y El Agustino, pero no habrá patrullaje de unidades de las Fuerzas Armadas, ya que estos distritos no están en estado de emergencia, solamente es el apoyo logístico más no de recursos humanos”.

En otro momento señaló que el problema principal no son las mafias de extorsionadores que operan en lugares como el emporio de Gamarra, “El gran problema no han sido las extorciones principalmente porque no tenemos registros de extorsiones”, minimizando de alguna manera las decenas de denuncias que, si revelan que estas mafias operan, sobre todo el damero del emporio comercial, incrementando la inseguridad entre los comerciantes y empresarios textiles.