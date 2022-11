Asalto en restaurante: hampón apunta con arma de fuego a mujer delante de su pequeño hijo

En el distrito de Santa Anita, delincuentes ingresaron a un restaurante para amedrentar y encañonar a los comensales de dicho negocio, entre ellos, una madre de familia quien se encontraba con su pequeño hijo de tan solo cuatro años.

Los hampones llegaron hasta el local ubicado en la altura del paradero Kiosko Azul, en la avenida Los Virreyes y amenazaron con arma de fuego a los clientes. Los sujetos se trasladaron mesa por mesa para sustraer todos los objetos de valor.

La madre indicó que los hampones no se llevaron nada de ella, pues no tenía dinero ni su celular en el momento del atraco, no obstante, sí asaltaron a su esposo, a quien le arrebataron su dispositivo móvil y dinero en efectivo.