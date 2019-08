Surco: denuncian que inspectores usarían modalidad para aplicar multas

Polémica. Tras denunciar que le fue aplicada una multa de forma irregular y movieron su vehículo a una zona con línea amarilla para tomarle una fotografía, María Alejandra Villar conversó esta mañana con Buenos Días Perú.

La gestante reiteró que ella había estacionado su vehículo cerca de un área verde para ingresar por un momento a su vivienda, momento en el cual su vehículo fue enganchado por la grúa, situación que le fue alertada por testigos y serenos. Ellos también le sugirieron pedir los videos.

“Yo acepto mi error. No he dicho que no he cometido una infracción, más no la infracción por la que ellos me están inculpando”, afirmó. “La publicación la he hecho para alertar a los vecinos de Surco (...)”.

“Si realmente yo estaba cometiendo una infracción, como sé que lo hice, hubiesen tomado la foto en el lugar del hecho (...) lo único que deja evidenciado es que los funcionarios de la municipalidad ni siquiera conocen las infracciones y la ordenanza para mover los vehículos en falta”, dijo.

Indicó que en redes sociales existen cientos de denuncias de este tipo de hechos.