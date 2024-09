Morgan Quero sobre tardía suspensión de clases presenciales: "No le vamos a hacer el juego a ningún paro"

El ministro de Educación, Morgan Quero Gaime, se pronunció sobre los cuestionamientos por el tardío comunicado emitido por el Minedu, donde se anunciaba la suspensión de las clases escolares presenciales debido al paro de transportistas.

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, el titular del sector Educación aseguró que su cartera ministerial "no le va a hacer el juego a ningún paro" y aseguró que ningún escolar ni profesor se encuentra en riesgo por el paro de transportistas.

"Nosotros no le vamos a hacer el juego a ningún paro, que eso quede muy claro [...] hasta las últimas horas del día (de ayer) había una serie de acuerdos con los distintos gremios [...] en horas de la madrugada han habido algunos cambios y hemos tomado la decisión, a las 6:50 a.m., y no hay ningún estudiante, ningún escolar, ningún docente, ningún personal administrativo que esté en riesgo", dijo.

REANUDACIÓN DE CLASES PRESENCIALES

Asimismo, Quero Gaime indicó que se espera que para el día de mañana se pueda llegar a un acuerdo con los transportistas que permita retomar las clases presenciales en los centros educativos.