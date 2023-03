Pedro Castillo al Congreso: “Venían a pedirme 500 millones para que se repartan en sus bancadas”

El expresidente Pedro Castillo arremetió contra el Congreso de la República y reveló, en plena audiencia virtual con el Poder Judicial, que desde el Parlamento le solicitaban 500 millones para presuntamente repartirse entre las bancadas del Legislativo a cambio de presupuesto para el país.

“Cuando el presidente con su Consejo de Ministros va a pedir presupuesto para el país, primero le piden 500 millones de soles para que repartan en sus bancadas ¿Dónde está la presunta organización criminal? Hoy en día se me hace un cargamontón, estoy privado de mi libertad, asumiendo una situación de complot, porque existe una presión mediática”, señaló el exmandatario.

“Más que seguro, el señor Otárola debe estar con una hoja en la mano, con un borrador con su resolución para alcanzarla, pidiendo mi prisión preventiva. En ese marco debo decirle señor magistrado de que tengo la conciencia tranquila, no le he robado ningún centavo al país”, agregó.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

Desde el Congreso, el presidente del Legislativo, José Williams, respondió ante esta acusación del golpista Castillo y aseguró que desde su bancada no se pidió tal monto económico al Ejecutivo.

“Desde mi bancada Avanza País no lo es, el señor Castillo ya no sorprende con sus declaraciones y de ser cierto debería de mostrar pruebas de lo que dice, además no se puede creer”, dijo Williams.

Por su parte, la congresista de Juntos por el Perú, Ruth Luque, señaló que dichas acusaciones deberían ser con nombre y las pruebas respectiva. “Respecto a mi bancada lo descartó categóricamente”, afirmó.

De otro lado, el parlamentario Flavio Cruz de Perú Libre también negó que desde su bancada se haya solicitado un monto en económico. “No tengo la suerte de conocer el Despacho presidencial, nosotros no hemos tenido ese privilegio”, indicó.