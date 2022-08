Carlos Caro: denuncia contra Panorama es un “claro atentado contra la libertad de expresión”

El abogado penalista Carlos Caro conversó con Ely Yutronic para 24 Horas Mediodía sobre la difusión del presidente de la República a la opinión pública de la denuncia que realizará contra el programa periodístico Panorama.

“Este anuncio es un atentado claro contra la libertad de información y expresión, porque no estamos hablando de información privada del presidente sino de hechos públicos”, manifestó el abogado penalista, quien explicó que dicha información se refiere a hechos de corrupción, delitos de cohecho, conforme a la afirmación de un colaborador eficaz, además la información es de interés directo para la opinión pública, por lo que no puede ser considerada como hecho delictivo.

BRUNO PACHECO Y TESTIMONIO

El abogado Caro indicó que el testimonio de Pacheco complica aún más la situación del presidente, pues de confirmarse que Pedro Castillo recibía dinero por licitaciones públicas del Estado, esto verificaría la tesis de la Fiscalía de liderar una organización criminal con fines de lucro.

“Lo más urgente en este caso es la búsqueda de un mecanismo para que Castillo deje de ser presidente, porque su sola presencia en el poder ejecutivo, liderando el sector interior, ya es un peligro para las investigaciones porque son los policías los que están a cargo de los allanamientos, las investigaciones, las escuchas ordenadas por los jueces, los seguimientos (…) Entonces, lo que habrá son muchas trabas en el camino para que se conozca la verdad y puedan haber las sanciones correspondientes”, explicó el especialista.

Respecto a la no presentación de Karelim López a la Fiscalía porque Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, podría estar en la audiencia. Carlos Caro explicó que la señora López además de ser colaboradora eficaz está en condición de imputada, no es una testigo en sentido propio, y “los imputados no puede ser interrogados ni contrainterrogados a nivel procesal, porque esa diligencia solo se realiza con presencia de la Fiscalía”, indicó.