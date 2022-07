Benji Espinoza sobre Yenifer Paredes: "Si no hay medio corruptor, no hay tráfico de influencias"

Benji Espinoza, abogado del presidente de la República, Pedro Castillo y de la primera dama, Lilia, Paredes, se pronunció respecto a la cuñada del mandatario, Yenifer Paredes, quien no acudió este lunes a la Fiscalía para declarar en el marco de las investigaciones hacia su persona por presunto tráfico de influencias.

En entrevista para 24 horas, el abogado de la pareja presidencial indicó que no ve un "medio corruptor", en el caso de la hermana de la primera dama, como para presumir que habría incurrido en el delito de tráfico de influencias.

"La lógica del tráfico de influencias es así: Yo ofrezco mis influencias en el Gobierno para que algo salga, pero tú a cambio tienes que darme algo, dinero, ventaja, beneficio, dádiva, eso es lo que no aparece [...] si no hay medio corruptor, no hay tráfico de influencias", manifestó.

Sobre Zamir Villaverde

Asimismo, el letrado se refirió a la posible excarcelación del empresario Zamir Villaverde, quien revelaría más información que complicaría la situación de Castillo Terrones. El abogado sostiene que la información propalada por Villaverde no compromete directamente al presidente.

"¿Quién tiene el conocimiento personal y directo?, no lo tiene Zamir Villaverde, porque Zamir no tiene audios con el presidente, según su abogado, Zamir no se ha reunido con el presidente, entonces, todo queda en la esfera de Juan Silva", señaló.