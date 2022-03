Pedro Castillo en el Congreso: “Moción de vacancia carece de todas las pruebas”

Hoy ante el ante el Pleno del Congreso se presentó el presidente de la República, Pedro Castillo para dar su discurso por la moción de vacancia que se realiza en su contra y también para defender de algunos cuestionamientos que se le viene haciendo.

“Asisto a esta casa democrática para defenderme de la moción del orden del día 2148 que formula un pedido de vacancia para cargo de presidente de la República y me dirijo a mi pueblo sometido a las reglas de la democracia permitieron a un maestro rural llegar a la presidencia con la responsabilidad que eso implica siempre dará la cara al país”, dijo Castillo.

“La lucha que libró ahora no es por el poder, mi lucha es para servir al país, para superar la crisis institucional. He trabajado arduamente junto a un equipo de ciudadanos con vocación de servicio”, comentó el Jefe de Estado.

“Siempre he respetado los principios que me inculcaron desde niño y que están reconocidas en las normas que nos rigen a todos. A lo largo de estos meses, me he reunido con mi pueblo y he sentido el reconocimiento”, agregó.

Castillo ante los congresistas

Castillo Terrones también se dirigió a los 130 congresistas mencionándoles que esta moción de vacancia no tiene hechos contundentes para que se dé.

“La vacancia promovida por incapacidad moral y todos saben que no contienen un solo elemento que la sustente válidamente, pues se trata de una recopilación de versiones por un sector por parte de la prensa”, manifestó el mandatario.

“En la moción solo encontramos dichos sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios y sin sustentos en los hechos y en el derecho”, añadió.

Los puntos de la vacancia

Asu vez dijo que, de los 20 puntos que la vacancia muchos de ellos están siendo por promovidas por personas que quieren que se de esta moción de vacancia.

“Los 20 puntos que contiene la moción dan a entender que habría una infinidad de situaciones que ameritan la vacancia y seguramente esa fue la intensión de sus promotores, sin embargo, hoy se demostrará que esto no es así”, apuntó el presidente.

“Para ello, he clasificado los hechos descritos de la moción 4 puntos, el primero el escrito de vacancia se ha construido sobre la base de hechos que ya se discutieron en una anterior moción. Segundo se relatan hechos que tienen que ver con otras personas por acciones de terceras personas”, puntualizó Castillo Terrones.

“En la moción hay cosas que están en fase de investigación, en la fiscalía y en el congreso de la República y por último esta moción cuenta con hechos que no califican para la vacancia”, añadió.