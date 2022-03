Camones sobre reunión de congresista Juárez con el presidente: “nadie sabía del encuentro”

Tras la revelación hecha en Panorama, donde se revela una reunión que tuvo la congresista Heidy Juárez con el presidente Castillo en la casa ubicada en el pasaje Sarratea, la congresista de Alianza Por el Progreso (APP) y primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones, se pronunció respecto a las medidas que se tomarán desde la bancada, en el programa 24 Horas Mediodía, conducido por Paco Flores.

“Estoy sorprendida. Nadie en el partido, ni en la bancada, ni el ingeniero César Acuña, sabía de este encuentro. Se le ha cursado un documento a la colega Heidy Juárez para que aclare esta situación”, dijo Camones.

Explicó que también es importante evaluar la posición actual de la congresista Juárez, quien hoy está en contra de los presuntos actos de corrupción en los que estaría envuelto el presidente.

Añadió que “ella asistió por una invitación que se le hizo a su padre, sabemos también por la congresista que su padre hizo público en esa visita al presidente en sus redes sociales”.

FRITZ MORENO COSSIO

Respecto a Fritz Moreno, quien acompañó a la congresista Juárez, quien tiene un amplio prontuario delincuencial, señaló que “es un tema bastante delicado”, no solo porque acompañó a la legisladora sino porque estaría vinculado al presidente Castillo, “¿qué hace un personaje de este tipo en un círculo tan cerrado que tiene el presidente de la República? Necesitamos que el presidente explique que papel juega el señor Fritz”, enfatizó.

VOTO DE CONFIANZA

De acuerdo a Camones, el día sábado se tuvo una reunión de bancada y varios miembros del partido manifestaron no estar a favor del voto de confianza.

“Se le solicitó a Aníbal Torres de manera formal que retire a los ministros cuestionados. Lamentablemente, a la fecha, solo el ministro [Silva] renunció, y colocan al segundo en orden jerárquico que es, prácticamente, la misma gestión. No estamos convencidos que sea un Gabinete que ayude a solucionar los principales problemas del Perú, no se ha dado atención al pedido de la bancada, en consecuencia, la mayoría de integrantes de APP no están a favor de dar el voto de confianza”.