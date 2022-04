Norma del MTC: Conductores no están de acuerdo que se conduzca hasta los 80 años

El día de hoy el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha sacado un nuevo reglamento que limita hasta los 80 años la conducción del transporte colectivo.

Algunos conductores se mostraron a favor de estas nuevas normas, pero otros no lo están ya que pueden perjudicar a los taxis formales además que pueden ser un peligro en la vida debido a que son ancianos.

“Ahora los colectivos perjudican a los taxistas formales y los señores de edad de 80 años pierden ciertas facultades físicas como la visión y estoy de acuerdo que las personas mayores de 65 pases regularmente por exámenes físicos”, dijo un taxista.

Otro conductor fue muy tajante con respecto a la edad ya que estos ciudadanos ya no podrían conducir bien y la capacidad visual se va perdiendo.

Cabe recordar que muchas personas hacen este servicio y lo necesitan ya que no pueden conseguir un trabajo estable y ven esto como algo rentable dedicándose de llenó a este servicio de colectivo.

Lamentablemente ante esta nueva norma de que uno puede conducir este tipo de vehículos hasta los 80 años pueden ser perjudicial para sociedad debido a que en un punto si es cierto por lo que dicen algunas taxistas de que pueden ser un peligro al volante ya que van perdiendo lo más importante para conducir que es la visión.

Otras normas

EL MTC ha dicho que las personas que se encuentren en los 65 años deben pasar por exámenes rigurosos de salud y psicológicos para que puedan conducir y realizar este servicio.

A su vez la normativa señala que los Sedan, Station Wagon y los minibuses no pueden tener neumáticos reencauchados en los ejes, es decir tienen que ser vehículos que estén en buenas condiciones, además de no hacerle modificaciones que no son las adecuadas.