Karol G en Lima: Mujer termina herida del ojo por pirotécnico durante concierto de la "Bichota"

El concierto de la cantante colombiana, Karol G, desató gran furor entre sus fanáticos y asistentes que lograron presenciar el show de la "Bichota" en el estadio San Marcos, sin embargo, no todo fue alegría y felicidad en dicho evento.

Y es que al finalizar la presentación de la artista urbana, se procedió a lanzar juegos pirotécnicos en el cielo, para cerrar con broche de oro el concierto de Karol G, lamentablemente, esto afectó a una de las asistentes al evento, quien terminó herida del ojo derecho.

"Todos los pirotécnicos fueron para arriba, las luces también, todo muy bonito y todos estábamos grabando. Yo estaba a unos metros de la pasarela que tenía el escenario [...] entonces yo agacho la cabeza, me sobo (el ojo) y digo que algo me entró, traté de no desesperarme hasta que me empezó a hincar algo, cerré mi ojo y sentía que algo me hincaba", indicó la agraviada.

PARAMÉDICOS NO LA AYUDARON

Al salir del concierto, la joven acudió rápidamente a los paramédicos que se encontraban afuera del estadio San Marcos, para pedir que la atiendan, lamentablemente, estos le dijeron que tenía que acercarse a un centro de salud. Cabe precisar que la joven no ha perdido la vista, sin embargo, su situación aún es delicada.