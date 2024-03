Atentado en Breña: "Food truck" termina quemado tras ataque con explosivo

Un negocio de "Food Truck" (camión de comida) terminó quemado en la parte exterior tras sufrir un ataque con explosivo por parte de un desconocido que aprovechó la oscuridad de la noche en el distrito de Breña.

Según testigos del hecho, un sujeto merodeaba por los alrededores del jirón Caravelí en actitud sospechosa, cuando repentinamente se acercó al vehículo y encendió una bomba molotov para detonarla.

En declaraciones para 24 Horas Edición Mediodía, el dueños del negocio explicó su extrañeza con respecto a este atentado, pues asegura que nunca recibieron ningún tipo de amenaza previa.

"Gracias a dios no he recibido ninguna amenaza, ninguna extorsión. Llevo 4 años como marca y 3 años posicionado en el mercado y no he tenido ninguna amenaza", explicó el emprendedor.

NO HAY IMÁGENES

Lamentablemente, debido al apagón registrado en Breña y otros distritos el pasado viernes, las cámaras de seguridad de la zona no pudieron captar la huida del delincuente, quien tras concretar su atentado escapó con dirección a la avenida Arica.