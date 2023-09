Padres de familia piden a Fiscalía tomar acciones contra colegio "bamba" en Carabayllo

Personal de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, realizó este lunes 11 de septiembre la clausura definitiva del presunto colegio "Pasitos Guadalupanos José y María", que ofrecía los servicios de educación inicial y primaria sin contar con licencia.

Según explicó Daniel Barrientos, vocero del Municipio de Carabayllo, dicho lugar estaba ambientado para la enseñanza de educación inicial y primaria, no obstante, la licencia con la que contaban era para guardería y centro de estimulación temprana.

"Se ha procedido con la inspección del establecimiento y se ha constatado que está condicionado como centro educativo, pero no cuenta con documentos municipales, no cuenta con licencia de funcionamiento, no cuenta con un certificado otorgado por Defensa Civil", explicó.

PIDEN INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, uno de los padres de familia hizo un llamado a la Fiscalía de la Nación, para que tomen acciones contra el falso centro educativo, que cobraba 200 soles de pensión para inicial y 220 para primaria.