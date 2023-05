"Gota a gota": Mujer recibe amenazas de extorsionadores tras ingresar a link

Una mujer denuncia que viene siendo víctima de amenazas por parte de extorsionadores, quienes la están hostigando desde que ingresó a un enlace que le enviaron a su celular mediante un mensaje de texto.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la víctima indicó que los criminales, quienes se dedicarían a las estafas bajo la modalidad del "gota a gota", la están amenazando por un dinero que nunca recibió, asimismo, señaló que desconoce el monto de la presunta deuda.

"La verdad yo no sé (cuánto es el monto de la presunta deuda), porque me salen que yo debo 164 soles, nunca he tenido ese dinero, solamente porque entré a ese link, a esa bendita página me está pasando todo esto", indicó la víctima.

Nueva modalidad

Al respecto, el general PNP Luis Flores, jefe de la Dirincri, explicó que esta nueva modalidad de extorsión se da a través de redes sociales o falsos aplicativos para realizar préstamos.

"Envían (el link) por redes sociales, las víctimas lo descargan y comienzan a llenar los datos. Al llenar los datos tienen una ventanas emergentes que ya están con un click, en el cual le da acceso y autorización para que puedan entrar a toda su base de datos", detalló.