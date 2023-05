Deysi Araujo en la mira de mafias: estos son los mensajes extorsivos que recibe

La modelo y bailarina Deysi Araujo es el nuevo blanco de las mafias de extorsionadores. La artista ha hecho la denuncia correspondiente a la Policía Nacional, sin embargo, los mensajes que ha estado recibiendo a su número de WhatsApp la han llenado de temor.

De acuerdo a lo que Araujo comentó al reportero Marco Matías de Panamericana Televisión, ha estado recibiendo constantes mensajes con amenazas e insultos donde le exigen S/50 mil a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.

AMENAZAS E INSULTOS

Durante un enlace en vivo para el noticiero Buenos Días Perú, Deysi Araujo recibió un nuevo mensaje amenazador: “Piensas que haciendo tu show vas a solucionar? Queremos una solución hoy, si no espera lo peor”, leyó la artista en su celular.

Pero también recibió otros mensajes que han dejado aterrados a la familia: “Tómalo con amabilidad que primero se está escribiendo. Pero si quieres que las cosas ya no sean con amabilidad, sigue de esta manera, no contestes para que veas como vuelo la cabeza a uno de tu familia”.

“Paga y ahórranos el tiempo de proceder contra tu hijo o lo que venga en tu hogar”, es otro mensaje que le llegó a Deysi durante el día de ayer en la tarde. En la madrugada también recibió más amenazas: “esto recién empieza”, además le han llegado varias llamadas durante la madrugada, situación que afecta psicológicamente a la artista.

AFECTA SU TRABAJO

Además, los extorsionadores dejaron una carta bajo la puerta de su casa hace dos noches. En la misiva se le exige el pago de S/50 mil, caso contrario atentarán contra su familia y contra ella. “Ayer en la noche no he podido dormir por los dolores de cabeza, he llorado tanto. La verdad no le deseo esto a nadie, es horrible”, dijo la artista llorando.

Por otro lado, dijo que esta situación también le está afectando laboralmente, pues dijo que este fin de semana tiene presentaciones, pero que tendrá que hablar con los empresarios que la han contratado por el miedo que siente por su familia y su hijo.