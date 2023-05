Hoy vence el plazo para que Deysi Araujo pague S/ 50 000 a extorsionadores para no matarla

¡Extorsioandores apuntan a la farándula! La modelo y bailarina Deysi Araujo contó a Buenos Días Perú (BDP), que desde hace unos días vive un infierno tras ser amenazada de muerte por extorsionadores que le exigen el pago de S/ 50 000, de lo contrario atentarían contra su vida y la de fu familia.

Hoy vence el plazo que le dieron estos matones a la bailarina, es por ello que evidentemente afectada pidió ante las cámaras de BDP garantías para su vida y la de su familia, pues no sabe de lo que son capaces estos extorsionadores que en pleno enlace en vivo le escribieron que dejara el show y pagara.

Ella ya denunció ante la Policía Nacional, quien le pidió confiar en su trabajo pues ya estarían tras los pasos de los extorsionadores. Sin embargo, sostuvo que cancelarán las presentaciones musicales que tiene programada ya que las amenazas son constantes a través de mensajes y llamadas por WhatsApp.

"Esto no se lo deseo a nadie, no he podido dormir nada. Esto es una situación muy dura, pienso cancelar mis presentaciones programadas, mi hijo no está yendo a la universidad, esto no se lo deseo a nadie", contó Deysi Araujo en Buenos Días Perú.