Mujer termina inconsciente tras brutal agresión por parte de su pareja

En la región de Cajamarquilla, una mujer terminó inconsciente tras ser brutalmente agredida por su pareja dentro de su vivienda, ante la vista y paciencia de los familiares del agresor, quienes no hicieron nada para detenerlo.

En declaraciones para 24 horas, el hermano de la víctima, identificada como Nataly Belinda Quispe Flores, indicó que acudió a ayudar a su hermana al ser alertado por los vecinos, sin embargo, también terminó siendo agredido.

"Yo fui a ver qué pasó, entré a la casa y mi hija salió corriendo diciéndome que su tío (el agresor) estaba pisándole la cabeza a su tía (la víctima) [...] ahí estaban sus familiares (del agresor) todos estaban ahí y no hicieron nada [...] ahí es donde ellos cierran la puerta, me agarran a mí y me pegan todos", dijo.

Asimismo, la hermana de Nataly Quispe Flores también terminó agredida al tratar de defender a la víctima e incluso, le lanzaron un plato contra su frente.

"Yo corrí, le miré al hombre y le dije "tú siempre le pegas a mi hermana", le dije así, y en eso su mamá vino, me metió un cachetadón [...] el hombre me jaló de los pelos, me metió un puñetazo y me rompió un plato en la cara", dijo.

Víctima fue dada de alta

Por su parte, Nataly Quispe Flores fue dada de alta del hospital, sin embargo, aún permanece sedada. En tanto, los familiares exigen todo el peso de la ley para el agresor, quien ya fue denunciado y responde al nombre de Luis Fernando Quispe Silva de 29 años.