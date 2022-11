Castillo: "El poblador que está en el cerro paga el agua más caro que en San Isidro y Miraflores"

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, participó este jueves en una actividad oficial en el distrito de Villa El Salvador y aprovechó para criticar la enorme desigualdad social que existe en nuestro país.

Durante su intervención, el jefe de Estado cuestionó que existan ciudadanos sin empatía con las personas que viven en los lugares más humildes de nuestra capital y al interior del Perú.

"En el corazón de las grandes ciudades, hay ciudadanos [...} que tienen agua, tienen luz y tienen los bolsillos llenos y no les importa nada porque no son sensibles, no les consta cómo se vive en el cerro, en el último rincón del país", expresó.

Falta de agua

Asimismo, el mandatario cuestionó que las personas más humildes deban pagar un alto precio por el agua que les traen en camiones cisternas, debido a que no tienen el servicio básico instalado en sus viviendas, en comparación con otros distritos.

"Existen lugares donde los vecinos tienen que esperar a las cisternas y ni siquiera es gratis, se paga 20 soles a la semana, más de 80 soles al mes. El poblador que está en el cerro paga el agua más caro que los que están en San Isidro y en Miraflores", sostuvo.