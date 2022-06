Justicia popular en SJL: Vecinos golpean a ladrón por asaltar a mujer embarazada

Cansados de la criminalidad, un grupo de vecinos de la cuadra 4 de Vara de Oro en Zárate, San Juan de Lurigancho, decidieron tomar justicia por sus propias manos al capturar y golpear a un delincuente, quien había asaltado a una mujer embarazada junto a un menor de edad.

La indignada turba enfurecida, al percatarse del robo a la mujer gestante, persiguieron al delincuente y lo amarraron a un poste para agredirlo en reiteradas ocasiones con golpes y patadas, aplicando la denominada "justicia popular".

Constantes asaltos

En declaraciones para 24 horas, los vecinos de Zárate revelaron que la ola delincuencial en los alrededores aumentó considerablemente. Una de las habitantes del sector, dueña de una peluquería, detalló que hace unos meses sufrió un robo a mano armada.

"Hace unos meses han venido acá a robar en moto lineal con pistolas, a mis clientes y a mí. Vinieron en horas de la noche. No es posible que todos los días haya bastante delincuencia por aquí por Zárate, no hay ningún día que no roben", manifestó.