Jaime Gallegos sobre paro de transportistas: “Todavía tenemos stock para unos dos días más”

En el estudio de 24 horas mediodía estuvo el gerente general de la empresa municipal de supermercados Emsa, Jaime Gallegos, quien habló sobre el abastecimiento de productos en la capital y cual es el panorama que podría afectar este paro de transportistas a la población, si no se resuelve con la debida anticipación.

“El día de hoy ingresaron 4800 toneladas de productos que es aproximadamente el 70% de lo que ingresa un día viernes que en un día normal entran en promedio 7000 toneladas. Nosotros especulábamos que no vendría mucha mercadería, pero esto no fue así lo cual a permitido que el nivel de precios no se eleve tanto”, manifestó el encargado de Emsa.

“Todavía tenemos stock para unos dos días más, esto también dependerá del ingreso de los productos el día de mañana y esto permitiría que nos podamos abastecer un día más. También queremos reiterar nuestra solicitud a las autoridades del Gobierno para que puedan encontrar una pronta solución a este paro de transportistas para que no afecte a los mercados mayoristas ni a la clientela”, agregó.

¿Cada vez llegan menos productos?

Como se sabe el Mercado Mayorista de Santa Anita esta dividida en varios giros, es decir productos que se ofrecen a la ciudadanía y a los intermediarios que finalmente abastecen a los pequeños mercados de la capital.

“Todos los giros recibieron, aunque no en su totalidad la cantidad que reciben, aunque si debemos de reconocer que la zanahoria no ha ingresado el día de hoy al igual que unas hortalizas. Esto a producido que el precio de estos productos se dispare bordeando los 7 soles en los mayoristas y en los pequeños casi ha llegado al doble”, dijo Gallegos.

“La papa se sigue manteniendo en su nivel y tenemos stock para tres días más lo cual permite que el precio este fluctuando entre S/. 1.40 y S/. 1.50. Lamentablemente en los mercados locales esta aproximadamente S/.3 el kilo de este tubérculo”, añadió.

¿Yo puedo comprar en el Mercado Mayorista?

Los clientes pueden ir al Mercado Mayorista de Santa Anita todos los días a partir de las 7 u 8 de la mañana y lo recomendable es que vengan a este lugar entre varias familias para que haya en ahorro, además que cuentan con Facebook y Twitter para que las personas hagan sus consultas.

“Aquí hay dos cosas, la primera es invocarle a los intermediarios de que no eleven tanto el nivel de precios porque al final se afecta a todos los ciudadanos y segundo invitar a todas personas que vengan a comprar al mercado mayorista a comprar directamente al precio del mayorista los productos de la canasta básica familiar”, finalizó el experto.