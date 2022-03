Tarjetas de crédito: ¿cómo evitar el cobro de membresía?

Recientemente, la Comisión de Economía del Congreso de la República, aprobó un proyecto de ley que propone eliminar el cobro de membresía de las tarjetas de crédito, no obstante, dicha ley debe cumplir con las instancias correspondientes, es decir, pasar previamente por el pleno para que sea ratificado. En ese sentido, muchos se preguntan cómo poder evitar este cobro.

En entrevista para 24 horas, el periodista y director de la revista "semana económica", David Reyes, sostuvo que siempre es conveniente consultar con la entidad bancaria cuanto de consumo se debe realizar para ser exonerado del cobro de membresía.

"La mejor manera es haciendo consumos. Casi todas las instituciones financieras lo que hacen es condicionar el cobro de membresía a un gasto mínimo mensual. Hay que consultar cuanto se necesita consumir para que cada año se nos exonere de dicho pago", indicó.

Evitar muchas cuotas

Asimismo, David Reyes detalló que siempre es preferible evitar pagos a largo plazo con gran cantidad de cuotas, más aún si se está en capacidad de cancelar dicha deuda inmediatamente, a fin de no generar intereses.

"Lo sano es no empezar a hacer pagos en muchas cuotas. De pronto hoy sacas un electrodoméstico a 5 cuotas, mañana otra cosa a 10 cuotas y de pronto no tienes claridad de cuánto tienes que pagar al mes siguiente. Eso, por supuesto que no es nada razonable", manifestó.