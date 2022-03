Huacho: miniván atropella a repartidor de delivery y se da a la fuga

Un joven repartidor de delivery, identificado como Julio Felipa La Rosa, de apenas 20 años, terminó postrado en la cama de un hospital con múltiples fracturas luego de ser atropellado por una miniván. El hecho se produjo en la provincia de Huaura, ubicado en Huacho.

Las cámaras de seguridad registraron como, la madrugada del lunes, el joven motociclista se encontraba realizando su último pedido del día, cuando de pronto, fue brutalmente embestido por un vehículo blanco que iba a toda velocidad. Lo más indignante fue que el conductor se dio a la fuga, dejando a la víctima a su suerte.

Presunto estado de ebriedad

Por su parte, la hermana del agraviado, manifestó que el irresponsable chofer, quien respondería al nombre de César Changanaqui Cubillas, habría estado manejando bajo los efectos del alcohol. La indignada mujer asegura que pudo corroborar esto cuando se topó en el hospital con los pasajeros del miniván.

"Me he chocado con los pasajeros de la minivan en el hospital y no se podían ni parar, estaban completamente borrachos", sostuvo. Asimismo, hizo un llamado para que César Changanaqui se haga responsable por los daños ocasionados a su hermano, quien estaba juntando dinero para postular a la policía.