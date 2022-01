Rímac: Policías y Serenos realizan operativo contra la informalidad

Un mega operativo se realizó el día de hoy en el distrito del Rímac. Personal de Fiscalización, en conjunto con miembros de la Policía Nacional del Perú, el Serenazgo del distrito y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), llegaron hasta la cuadra 3 del mercado limoncillo para retirar el comercio ambulatorio y los medios de transporte que no cumplen con los documentos requeridos.

Desde hace un tiempo, las veredas y pistas de este sector han sido invadidas por los vendedores informales, quienes ocupan todos esos espacios imposibilitando el libre tránsito tanto de peatones como de vehículos.

Asimismo, una vez terminada su jornada laboral, estos vendedores ambulantes suelen dejar las pistas y veredas del sector llenas de bolsas de basura y cáscaras de frutas regados por todos los alrededores. En diálogo con 24 horas, el Gerente de Fiscalización, Dick Castillo, manifestó que muchos de los ambulantes informales del distrito no viven en el Rímac y no quieren pasar a un mercado, pues estando en la vía pública no pagan nada.

Vehículos sin documentos

Continuando con el operativo, el personal de la ATU procedió a inspeccionar los vehículos de transporte público que transitaban por la zona. Algunos vehículos ni siquiera contaban con su respectivo Brevete, mientras que otros no respetaban las normas de bioseguridad.