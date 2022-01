'Melcochita': “Invito a toda la gente a que no tenga miedo de vacunarse”

El querido actor cómico Pablo Villanueva “Melcochita”, viene recuperándose favorablemente luego de dar positivo a la covid-19 y tener complicaciones en su salud, al punto de necesitar oxigeno debido a que su saturación había bajado hasta 87.

En entrevista para 24 horas, el popular humorista describió la dura lucha que ha tenido para recuperarse desde su ingreso a la clínica Guadalupe y lo importante que fue contar con sus 3 dosis de la vacuna para que su situación no empeore.

“Yo ya tengo las 3 dosis, 2 me hice acá en el Perú y la tercera en Estados Unidos. Si no me hubiese puesto la vacuna ya me hubiese muerto porque esto es bien bravo. A todo el mundo le recomiendo que así tengan las 3 vacunas siempre pónganse sus 2 mascarillas. Invito a la gente a que no tenga miedo de vacunarse, hay mucha gente que no lo hace porque tiene miedo, al contrario, si no lo hacen están en riesgo de morir”, sostuvo “Melcochita”.

Retomará sus labores

Mucho más recuperado y con el visto bueno de su médico. Pablo Villanueva anunció que retomará los compromisos que se vio obligado a postergar debido a su contagio por covid-19. “Este sábado 29 estoy en La Herradura de sonero con la orquesta La Vieja Trova y el 10 de febrero estoy en el Bianca en el último mano a mano con Miguel Barraza”, finalizó.