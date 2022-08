México: Mujeres aprenden boxeo para enfrentar la violencia machista

Con la finalidad de ponerle un alto a la violencia de género y el machismo que impera en México, cientos de mujeres vienen optando por aprender clases de boxeo, para así poder reaccionar ante cualquier amenaza por parte del sexo masculino que atente contra su integridad y/o la vida misma.

En la ciudad de Yucatán, cada vez son más las mujeres que optan por aprender defensa personal. Grandes y chicas, féminas de todas las edades vienen practicando el box como un mecanismo contra cualquier amenaza.

"Por cualquier cosa me pegaba (su pareja), era injustificado lo que hacía. Me sometió a él, llegué al punto en que me llegó a ganar el miedo, yo ya le tenía terror a este hombre", comentó una de las mujeres que fue víctima de violencia de género y ahora aprende a defenderse de las agresiones.

Gran problemática en el país

Solo en México, el 77% de mujeres han denunciado haber sido víctimas de acoso sexual alguna vez en su vida, y más del 66% confiesa haber sufrido violencia doméstica. Cifras escalofriantes y que reflejan el gran flagelo que representa el machismo en la sociedad.