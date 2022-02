Conflicto Rusia – Ucrania: Periodista informa la situación en Moscú

El conflicto que se vive en el este de Europa, tras iniciar el ataque de las fuerzas armadas de Rusia en territorio de Ucrania, ha conmocionado al mundo entero, quienes se mantienen expectantes de lo que pueda ocurrir en las próximas horas, así como la pronta solución de esta guerra entre ambas naciones.

Paco Flores conversó con el periodista Ianzen Polímata, quien vive en la ciudad de Moscú, para detallar como se está viviendo la situación desde la capital rusa. El periodista reveló que, a pesar de que hay menos tensión que en Kiev, existen personas en la capital que están en contra del ataque militar realizado por Vladimir Putin.

Asimismo, detalló que entre los motivos por el que se da este ataque militar, además de “proteger a las personas que son objetos de abusos y del genocidio del régimen de Kiev”, según Putin, es para impedir el ingreso de Ucrania a la OTAN.

“La OTAN fue creada con el fin de hacer frente a la Unión Soviética, esta a su vez crea el pacto de Varsovia. Cuando se termina la Unión Soviética la OTAN no desaparece, el pacto de Varsovia si, no solo no desaparece, sino que se fortalece. La OTAN crece y Rusia dice que Ucrania es su línea roja. Fue la única exigencia del Kremlin, que Ucrania no pertenezca nunca a la OTAN”, sostuvo.

Manifestaciones en Moscú

Cabe resaltar que, Tras confirmar el ataque contra Ucrania, miles de manifestantes rusos en Moscú salieron a las calles para alzar su voz en protesta debido a este conflicto que tiene puesto los ojos del mundo. Gran cantidad de personas en Rusia se pronunciaron en contra de las decisiones del Kremlin exigiendo que terminen con este conflicto.