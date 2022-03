Abogado Julio García: “Video de Conmebol no termina de demostrar que la pelota no entró”

Los hinchas peruanos continúan indignados por la derrota en Montevideo, y más aún, por la polémica decisión del juez brasilero, Anderson Daronco, en no validar un gol presuntamente legítimo de Miguel Trauco. Ante este panorama, muchos se preguntan ¿Cómo debe proceder la FPF?

En entrevista con 24 horas, el abogado deportivo quien representó legalmente a Paolo Guerrero, Julio García, se pronunció respecto a los archivos publicados por la Conmebol, en los cuáles se escuchan los diálogos del personal a cargo del VAR. El doctor aseguró que dichos videos no terminan de comprobar si el balón ingresó o no.

“Lo que ha hecho la Conmebol en las primeras horas del día que fue publicar el video desde un solo ángulo una captura, no termina de demostrar que la pelota no entró, por lo menos a mí y la mayoría de peruanos no les da total garantía”, indicó.

Solicitar todos los videos del VAR

Asimismo, el también representante legal de Alianza Lima, indicó que, para disipar cualquier duda, la FPF debe solicitar todos los videos del VAR para corroborar si el balón entró o no, antes de iniciar cualquier reclamo.

“Nos han mostrado una cámara de las muchas que tiene el VAR, la Federación debería mirar todas las cámaras. Si se convencen que la pelota entró completamente hay que hacer algunas acciones. Hay que ir a FIFA a que evalúe el tema”, sostuvo.