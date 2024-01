Carlos Anderson: "En el Congreso hay un despilfarro de los recursos del Estado"

El congresista de la República, Carlos Anderson, se pronunció luego que un medio periodístico reveló que la Mesa Directiva desembolsará hasta 30 millones de soles para otorgar un nuevo bono de más de 5 mil soles a todos los trabajadores del Parlamento y aumentar en 15% sus sueldos.

En entrevista para 2024 en 24 Horas, el parlamentario no agrupado indicó que este tipo de acciones por parte del Congreso ya no sorprenden y que en dicho poder del Estado existe un "despilfarro" de los recursos.

"No me asombra en lo absoluto, en el Congreso de la República, hay que decirlo con toda claridad, hay un despilfarro de los recursos del Estado. El año pasado, se gastaron cerca de 940 millones de soles en una planilla de 3500 o 4000, no está ni claro eso [...] me encantaría que un día estén en la Plaza Bolívar todos los trabajadores que supuestamente existen en el Congreso", dijo.

SOBRE ASESOR DE FUERZA POPULAR

Por otra parte, Anderson Ramírez cuestionó a Juan Carlos Torres Figari, asesor de la bancada de Fuerza Popular, quien insultó y agredió a policías en la entrada del Congreso. El legislador señaló que debería ser despedido inmediatamente.

"Yo creo que esa es la soberbia de quienes se sienten cercanos al poder. Muy lamentable este tipo de comportamientos, Fuerza Popular dice que le va a llamar la atención, yo lo despediría en el acto", sostuvo.