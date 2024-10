Hernani sobre toma de San Marcos: "No es creíble que la rectora diga que no estaba enterada"

El exministro del Interior, Remigio Hernani, se pronunció sobre los enfrentamientos registrados en la Universidad Nacional de San Marcos (UNMSM), casa de estudios que ha sido tomada por un grupo de alumnos que denuncian presuntas irregularidades en la elección del nuevo rector de la Decana de América.

En entrevista para 2024 en 24 Horas, el extitular del Mininter cuestionó la inacción de la rectora de San Marcos, Jerí Ramón, y señaló "no es creíble" que no haya tenido conocimiento de los enfrentamientos en la referida universidad, por haber estado en una reunión desde las 3:00 pm.

"Es imposible que (la rectora) no sepa, jamás. Los secretarios, en esas circunstancias, ingresan a la reunión, no le hablan, le dejan un papelito donde le están dando cuenta [...] no es creíble que diga que no estaba enterada", dijo.

CARTA AL MININTER

En ese sentido, Hernani señaló que la rectora de San Marcos debe, inmediatamente, curar una carta al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para que la Policía Nacional pueda ingresar al campus universitario y retomar el orden.