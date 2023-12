Marisol Pérez Tello: "Hay decretos legislativos que son buenos y otros no tanto"

La exministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, se pronunció sobre el decreto legislativo publicado por el Gobierno, el cual restituye a la Policía Nacional del Perú (PNP), la facultad para realizar investigaciones preliminares sin presencia fiscal.

En entrevista para 2023 en 24 horas, la extitular del MINJUSDH señaló que algunos decretos "son buenos y otros no" y precisó que la PNP no está subordinada al Ministerio Público, sin embargo, precisó que quien dirige dichas diligencias es la Fiscalía, mientras que la institución policial se encarga de la parte operativa.

"Algunos decretos legislativos son buenos, otros no tanto. Algunos decretos legislativos tienen cosas buenas y otros cosas no tan buenas. El último decreto en particular, lo bueno es que reconoce - algo que además está en la Constitución - que la acción penal es pública y está bajo la responsabilidad del Ministerio Público, que es el que lidera la investigación y que la parte operativa la tiene la policía", dijo.

SOBRE MOCIÓN DE FUERZA POPULAR

Por otra parte, Pérez Tello señaló que "no es pertinente" la moción presentada por la bancada de Fuerza Popular para crear una Comisión Multipartidaria encarga de presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia.