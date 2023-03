Henry Shimabukuro: "Desde que fui a visitar a Pedro Castillo me vienen haciendo reglaje"

El exasesor de Inteligencia, Henry Shimabukuro, se pronunció luego que el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder allanó su vivienda para recabar información sobre la presunta organización criminal que se gestó durante la gestión del expresidente Pedro Castillo.

En entrevista exclusiva para 2023 en 24 horas, el exfuncionario de Palacio de Gobierno rechazó las acusaciones en su contra que lo sindican como miembro del denominado "Gabinete en la sombra" y de una presunta organización encargada de formar un equipo de contrainteligencia para "chuponear" a los opositores del exmandatario golpista.

Sobre ese último punto, negó cualquier tipo de acercamiento con Jorge Ernesto Hernández Fernández, alias "el español", quien habría tenido como misión atentar contra el coronel Harvey Colchado y la Fiscal de la Nación: "Nunca lo he visto al señor español, no lo conozco, no tengo vínculo con él", dijo.

Denuncia reglaje

Asimismo, Shimabukuro denunció que viene siendo seguido y víctima de reglaje desde que visitó al golpista Castillo Terrones en el penal de Barbadillo y, a pesar de no tener pruebas, acusó a la presidenta Dina Boluarte de perpetrar una "venganza política" a través de la Fiscalía.

"No tengo pruebas (de un complot entre Dina Boluarte y la Fiscalía) pero lo que sí tengo es los 3 allanamientos injustos [...] veo que esta es una persecución política hacia mi persona, desde que lo he ido a visitar al expresidente Castillo vengo siendo seguido, me vienen haciendo reglaje [...] pido garantías para mi familia y para mí", sostuvo.