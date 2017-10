Conmovedor reencuentro: Sarita se reúne con su padre tras 39 años

Sarita, es una mujer que pese a las dificultades que la vida le puso en el camino, nunca dejó de soñar con volver a ver a su padre tras una larga ausencia de 39 años.

Rudsbel Condodi, conoció a su esposa, con esa pena en el corazón. Él comenta que hace 6 años conoce la incansable búsqueda que ha librado Sarita con el solo afán de reencontrarse con su padre, al cual no ve hace casi 40 años.

"Estos años sin mi padre han sido muy difíciles para mi, me pasaron muchas cosas. Mi mamá me dijo que mi papá se fue y nos abandonó, desde ese momento crecí con ella", comenta Sara, quien no le guarda rencor y solo desea poder abrazarlo.

