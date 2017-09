Conoce la historia de Elizabeth Ventura quien ha venido luchando estos últimos 31 años por ponerle fin a una inquebrantable lucha por volver a ver a su padre.

Para Elizabeth no caben los rencores en su corazón y solo desea conocer a su padre por una serie de motivos que ella explica a continuación.

"Quiero decirle que lo amo, que a pesar de que él no ha estado conmigo. Nadie me va a quitar ese derecho de quererlo. Tengo miedo que algo me pase y no poder verlo", asintió la hija de Jaime Ventura.