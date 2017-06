Amor sin barreras: cuatro historias por el Día del Padre

El equipo de “Volverte a Ver”, comenzó nuevamente con los casos descentralizados, es decir, historias que se van a ir mostrando fuera del set de televisión una vez al mes. Esta vez, la ruta los llevó al penal Ancón II, el cual alberga una gran cantidad de reos con muchos relatos por contar. Sin embargo, ese pesada roca no solo cargan ellos, sino también sus familias, quienes sufren a diario por el mal accionar de sus seres amados.

Tal es el caso de Florencio, un padre que no ve a su hijo de 19 años, que se encuentra cumpliendo una condena por robo agravado en el mencionado recinto carcelario, pero a pesar de tomar un camino equivocado, su progenitor nunca se olvidó de él y por ese motivo lo sorprendió con una visita inesperada, la misma que terminó entre llanos y un fuerte abrazo.

De igual manera, Josué es un muchacho que por su mala decisión tras coger dinero ajeno, terminó recluido en el penal Ancón II. Pero su estancia no ha sido en vano, pues le hizo reflexionar sobre el daño que le puede causar a uno cometer un delito. Asimismo, su papá fue en su búsqueda, con quien se dio un intercambio de emotivas palabras. Si bien, no son los únicos casos presentados en el programa, no deje de ver las demás historias que encontrará en los siguientes vídeos llenos de mucho amor, esperanza y sobre todo reflexión.