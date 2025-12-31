Voraz incendio por pirotécnicos arrasa varios inmuebles en Santa Anita

Un voraz incendio se desató la tarde de este miércoles en la víspera de la despedida del Año Nuevo 2025 en el distrito de Santa Anita, en el límite con Ate, luego de que una tienda donde se vendía material pirotécnico ardiera en llamas, generando pánico entre vecinos y transeúntes que se encontraban en la zona.

Según reportes, el siniestro se registró a la altura del paradero Monterrey, en la avenida Huarochirí con la Carretera Central, punto estratégico de alto tránsito. De acuerdo con testigos, el fuego se propagó rápidamente y alcanzó varios inmuebles cercanos, mientras densas columnas de humo eran visibles a varios kilómetros de distancia.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran la magnitud del incendio y las explosiones de fuegos artificiales en medio de las llamas, lo que obligó a decenas de personas a ponerse a buen recaudo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si existen víctimas o personas heridas, mientras continúan las labores de control de la emergencia.

BOMBEROS Y POLICÍA ATIENDEN EMERGENCIA EN CARRETERA CENTRAL

Al lugar acudieron efectivos de la Policía Nacional del Perú y más de 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos, quienes trabajaron intensamente para contener el fuego y evitar que se propague a más viviendas y comercios de la zona.