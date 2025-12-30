Karla Tarazona INDIGNADA tras choque de trenes en vía Machu Picchu: “Parece tierra de nadie”

Previo al Año Nuevo y en horas de la tarde de este martes 30 de diciembre, el choque entre dos trenes en la vía Machu Picchu dejó como saldo un muerto y varios heridos. El accidente causó la indignación de la conductora de Todo Se Filtra, Karla Tarazona.

Durante la emisión del programa, la pareja de Christian Domínguez aseguró que la ciudad imperial ha sido controlada por diversos empresarios que solo buscan beneficiarse económicamente, sin la necesidad de hacer mejoras en beneficio de la población.

“Hay que ser conscientes y hablar las cosas como son. Lamentablemente, Machu Picchu parece tierra de nadie, donde los vendedores y los que se quieren llenar las arcas se han apropiado de la ciudadela; incluso existe un monopolio para vender entradas”, comentó.

LOS PRECIOS PARA MOVILIZARSE EN MACHU PICCHU SON CAROS

Al ser un lugar turístico que se ubica en el Perú, Karla Tarazona cuestionó los elevados precios que se cobran para que las personas se puedan movilizar en Machu Picchu. “Para uno que es peruano, el tren (para movilizarse) es muy caro e impagable”.