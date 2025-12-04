Navidad 2025: juguetes tecnológicos y muñecas realistas dominan las preferencias en Lima

Encontrar el regalo adecuado para los más pequeños puede convertirse en una tarea complicada, sobre todo para quienes no están tan familiarizados con lo que hoy está de moda. Para facilitar la búsqueda, un equipo de Panamericana Televisión recorrió las galerías del centro de Lima y registró cuáles son los juguetes que lideran la preferencia infantil durante esta campaña navideña. Desde dispositivos robóticos con sensores hasta muñecas hiperrealistas, la oferta es variada y pensada para distintos gustos.

Juguetes tecnológicos y opciones clásicas que regresan con fuerza

Las tiendas especializadas reportan un aumento en la demanda de productos que incorporan funciones basadas en inteligencia artificial. Entre ellos destacan los carros teledirigidos que responden al movimiento de la mano, los drones con cámara incorporada y los vehículos espía que pueden operarse desde el celular. También se exhiben cámaras infantiles que imprimen fotografías al instante, pensadas para que los niños experimenten con imágenes sin depender del teléfono.

Para quienes buscan opciones más tradicionales, pero con un toque moderno, las cocinitas interactivas se mantienen como una favorita. Estos modelos incluyen melodías, vapor simulado y accesorios completos para el juego simbólico. En paralelo, las muñecas realistas continúan ganando terreno: fabricadas en silicona y diseñadas con rasgos similares a los de un recién nacido, se ofrecen desde modelos básicos hasta versiones de mayor detalle.

Durante el recorrido, los vendedores detallaron rangos de precios que pueden ajustarse a diferentes presupuestos. Los drones y autos inteligentes se ofrecen con rebajas por campaña; las cámaras fotográficas infantiles pueden encontrarse desde montos intermedios; y las muñecas de silicona —las más solicitadas esta temporada— están disponibles desde los 200 soles en adelante, dependiendo de los acabados y del material empleado.

Finalmente, también se ofrecen vehículos eléctricos para niños, como autos a batería con llantas de jebe y motores reforzados, capaces de soportar mayor peso y brindar estabilidad. Estas alternativas, aunque de costo más elevado, siguen siendo uno de los obsequios más buscados por padres que desean un regalo duradero. La recomendación de los comerciantes es acudir con anticipación para evitar la congestión y aprovechar los descuentos propios de la campaña.