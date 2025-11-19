Christian Domínguez sobre criminalidad en el Perú: “Ya no se respeta a los niños ni ancianos”

A pesar de que se decidió extender el estado de emergencia con el propósito de reducir los índices de inseguridad ciudadana, los casos criminales continúan registrándose en el Perú, por lo que, el conductor de Préndete, Christian Domínguez, mostró su incomodidad por las estrategias que adopta el Gobierno de José Jerí.

Durante la emisión de Todo Se Filtra, el líder de La Gran Orquesta Internacional aseguró que los delincuentes ya no tienen ningún tipo de remordimiento al momento de cometer un accionar ilícito, ya que, no les importa la vida de los ciudadanos.

“Esto (criminalidad) viene pasando desde hace mucho tiempo. Hace unos días balearon un bus de transporte público con más de 20 tiros. Han ido a las cocheras de los buses (…) Ya no respetan (los delincuentes) a los niños, mujeres ni ancianos”, comentó.

PIDE QUE LOS CIUDADANOS SE CUIDEN

A puertas de la Navidad, los comercios de Lima ya iniciaron sus campañas, por lo que, los ciudadanos visitan los establecimientos del país para decorar sus viviendas, sin embargo, Christian Domínguez pidió a las personas tener cuidado al momento de salir de sus casas.