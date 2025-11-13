Susy Díaz sobre Flor Polo: “Si llega al Congreso, regalará su primer sueldo”

Tras anunciarse la candidatura de Flor Polo como diputada por Somos Perú con el número 13, decisión que ha causado una serie de criticas entre los usuarios de redes sociales y televisión peruana, la madre de la hija de Augusto Polo Campos, Susy Díaz, reveló cual será la primera acción que realizará su primogénita si llega a tener un cargo público en 2026.

Durante su visita al set de Todo Se Filtra, la reina de Chollywood le comentó a Kurt Villavicencio, que Florcita seguirá sus pasos y no percibirá el primer salario que le paguen, en caso sea integrante del Parlamento el próximo año.

“Mi hija Florcita va a regalar su primer sueldo, como lo hice yo. Cuando fui candidata prometí regalar mi primer sueldo y Florcita a prometido lo mismo”, comentó a lo que Kurt enfatizó que Susy Díaz si cumplió con sus palabras.

RECORDÓ SU PASO POR EL CONGRESO

La reina de Chollywood regresó al pasado y recordó el trabajo que realizó en el Congreso, enfatizando que presentó 120 proyectos de los cuales 34 fueron aprobados. “Propuse que en todos los hostales pongan su preservativo, pero archivaron ese proyecto”.