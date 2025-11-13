Laura Mau confirma postulación al Congreso en 2026: “Soy una profesional y tengo experiencia”

Luego de conocerse la postulación a la cámara de diputados de Flor Polo, Karen Paniagua, Pamela López y otras figuras de Chollywood, se conoció que Laura Mau se suma a la lista de personajes de la farándula nacional que buscarán un cargo público en las elecciones del 2026.

Al saberse la noticia, un equipo de Todo Se Filtra se comunicó con la salsera, quien aseguró que reúne todos los requisitos para asumir un escaño. Además, precisó que tiene como finalidad trabajar por el beneficio de todos los ciudadanos.

“He trabajado, tengo experiencia no solo como artista. Ser una persona profesional, no solo figureti (…) Soy una mujer preparada para poder resolver y lo estoy demostrando con el sindicato, participando en modificaciones de leyes (…) Quiero trabajar para mí país”, dijo.

¿CON QUÉ PARTIDO POSTULARÁ LAURA MAU?

La propia Laura Mau compartió la agrupación política que está confiando en ella para tratar de lograr un cargo en los comicios del próximo año. “Con el partido Unidos Perú (postulará), el cual tiene un líder que representa y busca el cambio en el Perú”.