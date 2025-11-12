Cirujano plástico revela retoques de Xiomy Kanashiro: “Se ha sometido a varios cambios”

Al parecer la anatomía de Xiomy Kanashiro ha sufrido una serie de modificaciones. De acuerdo al cirujano plástico, Astocondor analizó los retoques que se habría sometido la pareja de Jefferson Farfán y reveló que la popular ‘chinita’ ingresó varias veces al quirófano.

“Se ha hecho un tratamiento facial. Quizás una lipoaspiración de cuello. Una marcación mandibular. También, un aumento de labio con ácido hialuronico (…) Varios pequeños retoquitos que se ha realizado para que resalte más su belleza como mujer”, mencionó en conversación con Kurt Villavicencio en Todo Se Filtra.

LOS GUSTOS DE JEFFERSON FARFÁN

Kurt recordó los amores que ha tenido Jefferson Farfán en su vida y recordó una serie de modificaciones a las que se habría sometido sus exparejas. “Yahaira (Plasencia) empezó con Farfán y tuvo cambios. Melissa Klug también tuvo otra apariencia”.

Al escuchar los comentarios, el cirujano plástico Astocondor aseguró que el exjugador de Alianza Lima siempre ha estado flechado por mujeres exuberantes. “A Jefferson le gustan las chicas voluminosas”.