Kurt Villavicencio desmiente a Laura Mau: “En Panamericana no hacemos campaña a nadie”

Después de conocerse que Flor Polo, Karen Paniagua y Pamela López, buscarán llegar a un cargo público en las elecciones generales del 2026, la sonera Laura Mau, mencionó que Panamericana Televisión se viene apoyando las candidaturas de algunos personajes de Chollywood. Los comentarios fueron desmentidos de inmediato por el conductor de Todo Se Filtra, Kurt Villavicencio.

Durante la emisión del programa, Kurt manifestó que el canal no tiene ningún tipo de vínculo con las aspirantes a la cámara de diputados o senadores. Además, enfatizó que la única labor que tiene es informar los hechos tal y como suceden.

“Nosotros solo presentamos la noticia de Florcita que busca ser diputada, Pamela López también (…) Acá (Todo Se Filtra) han sido duramente criticadas por mi persona. A nosotros nadie nos paga para promocionar a estas candidatas (…) Acá (Panamericana Televisión) no le hacemos campaña a nadie (…) No puede mencionar que Panamericana Televisión promociona a las faranduleras”, declaró.

NO DEBEMOS COMETER EL MISMO ERROR

Kurt Villavicencio defendió el contenido que se difunde en Todo Se Filtra, y enfatizó que las notas que se emiten en base a los personajes que buscan llegar a la política en 2026, tiene el objetivo de aconsejarle a la ciudanía de no cometer un error para elegir una autoridad.