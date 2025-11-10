Paul Michael sobre posible postulación de Pamela López al Congreso: “Tiene el respaldo de mujeres”

Luego de conocerse que Flor Polo buscará llegar a un cargo en el Congreso en el 2026 con Somos Perú, ahora Pamela López también estaría pensando incursionar en la política peruana, por lo que, Paul Michael se encuentra feliz por la decisión que tomará la madre de los hijos de Christian Cueva.

En declaraciones para Todo Se Filtra, el popular ‘colágeno’ precisó que Pamela se encuentra trabajando en su imagen con el objetivo de conseguir votos en diversos sectores de la población. Además, enfatizó que podría tener un buen respaldo ciudadano.

“Me siento contento y tranquilo de que salga adelante. Ella se está preparando porque es algo nuevo para ella. Tiene la habilidad. Es una persona talentosa. Tiene fluidez de palabra. Tiene el respaldo de la gente y mujeres que pasaron lo mismo que ella”, comentó.

¿QUÉ AGRUPACIÓN POLÍTICA APOSTARÁ POR ELLA?

Al ser consultado sobre la agrupación política que estaría apostando por Pamela López en las elecciones generales del 2026, Paul Michael no quiso dar detalles al respecto. “No se quien para decir eso (sobre militancia), pero deberían preguntarle a ella”.