Susy Díaz defiende postulación de Flor Polo al senado en 2026: “Estudió ciencias de la comunicación”

Luego de conocerse la noticia que Flor Polo postulará a la cámara de senadores en las elecciones del 2026 con el número 10 de Somos Perú, la exesposa de Néstor Villanueva, recibió una serie de criticas por la decisión que tomó.

Ante ello, la madre de Florcita, Susy Díaz defendió los sueños que tiene previsto completar su hija y aseguró que tiene estudios, sin embargo, no lo pudo ejercer ya que, terminó en gestación durante su etapa universitaria y se enfocó a su familia.

“A Flor la matriculé en la Universidad San Juan Bautista por cinco años y estudió ciencias de la comunicación. Si no sacó su cartón de bachiller o título, fue porque salió embarazada y se dedicó a criar a sus hijos. Siempre la apoyaré”, comentó a Todo Se Filtra.

¿ESTARÁ PRESENTE EN SU CAMPAÑA?

Tras ser consultada sobre una participación en la campaña de Flor Polo, Susy Díaz mencionó que apoyará a su hija, sin embargo, dependerá de su agenda. “Si no tengo trabajo y estoy acá en Lima, la apoyaré”.